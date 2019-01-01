ميلان يُنهي أول صفقاته الصيفية مبكرًا

أنباء يزفها مدير يوفنتوس السابق

زف لوتشيانو موجي، المدير الرياضي السابق ليوفنتوس، أنباءً سعيدة لجماهير ميلان، عندما أعلن أن الروسونيري قد أنهى أول صفقة صيفية له.

وبحسب ما قاله موجي، فإن ميلان قد أتم اتفاقه مع رودريجو دي باول، لاعب أودينيزي، رغم أن اللاعب قد جدد تعاقده مع فريقه منذ فترة وجيزة.

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دي باول كان من الأهداف الرئيسية للميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، غير أن الصفقة فشلت في تفاصيلها الأخيرة وبقيّ في أودينيزي.

موجي قال "دي باول قادم. كان على وشك الوصول في أول هذا الموسم ولكن لألف سبب لم تتم الصفقة."

وتابع "الوضع قد تغير الآن، إنه سينضم إلى ميلان بكل التأكيد، وهو اللاعب الذي يريده ويحتاجه الميلان بالفعل."

وكان موقع كالتشيو ميركاتو قد أشار إلى أن أودينيزي قد أرسل رسالة واضحة لكل المهتمين بضمه بأن سعر اللاعب لن يقل عن 35 مليون يورو بأي حال من الأحوال.

الجدير بالذكر أن نابولي وروما وفيورنتينا، جميعهم لديهم الرغبة في الحصول على الأرجنتيني البالغ من العمر 25 عامًا.