ميلان يقود سباق التعاقد مع نجم تونس

هل يزامل بن ناصر في ميلانو؟

تحدثت أنباء قادمة من ألمانيا عن مفاوضات بين ممثلي ميلان وإلياس السخيري، النجم التونسي الذي ينشط في صفوف كولن، والذي يحظى باهتمام من عديد الأندية بأوروبا وليس فقط الروسونيري.

ويواصل ميلان سعيه في الميركاتو الحالي من أجل دعم صفوفه، وخصوصاً في خط الوسط عقب إصابة فرانك كيسييه، وأشارت التقارير إلى اقتراب عودة تيمويه باكايوكو مُعاراً.

ما هي حقيقة مفاوضات ميلان لضم السخيري؟

وأوضحت "بيلد" أن ميلان فتح محادثات في الأيام الماضية مع ممثلي إلياس سخيري بعد تألقه على مدار الموسميين الماضيين في صفوف كولن بالبوندسليجا.

وأضاف التقرير أن ميلان يتابع في ألمانيا ليس فقط اللاعب التونسي، ولكن متوسط ميدان هوفنهايم الهجومي فلوريان جريليتش، ولكن مطالب الفريق الألماني تصعب الصفقة.

كم يعرض الروسونيري لضم النجم التونسي؟

التقرير أفاد بأن ميلان تحدث مع وكيل السخيري فالي رمضاني بخصوص الصفقة التي تقدر في حدود 15 مليون يورو، المبلغ الذي يسعى ميلان لتخفيضه لإتمامها.

وبحسب "بيلد"، ليس ميلان فقط من يتابع السخيري، ولكن هناك اهتمام أيضاً من وست هام، روما، ليون، وأتالانتا بالأسابيع الفائتة.

يذكر أن متوسط الميدان الدولي لنسور قرطاج شارك في ثلاث مباريات حتى الآن مع كولن هذا الموسم، وسجل هدفاً في بطولة الكأس.

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