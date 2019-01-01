ميلان يقترب من حسم صفقة بن ناصر

تقارير صحفية إيطالية تؤكد أن نادي ميلان قريب للغاية من حسم صفقة اللاعب إسماعيل بن ناصر من صفوف إمبولي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي ميلان أصبح قريب للغاية من حسم صفقة اللاعب إسماعيل بن ناصر من صفوف فريق إمبولي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن الصفقة من الممكن الانتهاء من كل تفاصيلها خلال ساعات قليلة.

وذكرت الشبكة أن ميلان قد يعلن عن نجاحه في ضم اللاعب بشكل رسمي خلال ٢٤ ساعة فقط، ليكون لاعبًا جديدًا في الروسونيري.

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وكانت تقارير صحفية عديدة سابقة قد أكدت أن النادي مهتم باللاعب للغاية بسبب امتلاكه لجواز سفر أوروبي يمنحهم ميزة في ضمه.

ويشارك اللاعب في الوقت مع المنتخب الجزائري في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهي البطولة التي تصدر فيها ترتيب مجموعته وصعد للدور الـ ١٦.

جدير بالذكر أن بن ناصر كان قد قدم موسم مميز للغاية مع فريق إمبولي ويقدم حاليًا بطولة جيدة مع المنتخب الجزائري في كأس الأمم الأفريقية.