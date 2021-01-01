ميلان يفقد بن ناصر في الديربي أمام إنتر

انتكاسة جديدة للنجم الجزائري

أوضح ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، أن نجم فريقه إسماعيل بن ناصر تعرض لانتكاسة جديدة في حالته البدنية بلقاء النجم الأحمر بالدوري الأوروبي.

وخرج متوسط الميدان الجزائري مصاباً في الشوط الأول من المباراة التي أُقيمت مساء الخميس وانتهت بالتعادل 2-2 في بلجراد.

وقال بيولي مع "سكاي" عقب اللقاء: "الملحوظة السلبية هي انتكاسة بن ناصر، حاولنا في حالته تفادي المخاطرة ولكن شعر بشيءٍ ما".

وأضاف: "هذا الأمر الأكثر سلبية هذه الليلة، أشعر بالندم والحزن لهذا الشاب لأنه عمل كثيراً حتى يقدم لنا يد المساعدة".

وأوضحت عدة مصادر صحفية بحسب "ميلان نيوز" أن اللاعب قد يغيب عن الملاعب لمدة ليست بالقليلة بسبب الإصابة العضلية.

اقرأ أيضاً .. ميلان يفقد إبراهيموفيتش لمدة أسبوع بسبب مهرجان الربيع!

الغياب سيعني أن لا يشارك متوسط الميدان في قمة الأحد المقبل أمام إنتر في صراع قمة الترتيب بالسيري آ.

وعانى بن ناصر مع الإصابات في الموسم الحالي، إذ لعب فقط 11 مباراة مع الفريق وغاب في شهري ديسمبر ويناير بسببها.