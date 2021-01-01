ميلان يفقد إبراهيموفيتش لمدة أسبوع بسبب مهرجان الربيع!

ردود أفعال غاضبة وساخرة في إيطاليا

يواجه ميلان فرضية فقدان نجمه زلاتان إبراهيموفيتش لمدة أسبوع كامل بسبب مشاركته في مهرجان "سانريمو" الشهير، أو ما يعرف في إيطاليا بمهرجان الربيع.

مهرجان "سانريمو" يقام في الأسبوع الأول من شهر مارس كل عام في إيطاليا، ويشهد عدة حفلات موسيقية بحضور كبار الشخصيات والنجوم.

وأعلن أماديوس، مقدم المهرجان، مع "لاجازيتا" عن أن إبرا لن يغيب عن أية مباريات ولكن سيتواجد لمدة أسبوع في مقر إقامة الحفل كما ذُكر سابقاً في الصحافة.

وأوضح أماديوس أن اللاعب سيتدرب في مقر إقامته بريفييرا أثناء فترة المهرجان ولن يسافر إلى ميلانو لحضور التدريبات الخاصة بالفريق.

المقدم أكد أن هذا هو الاتفاق الذي أتمه مع اللاعب الذي وصفه بالمثقف وصاحب الشخصية المميزة والبطل الخارق، وأوضح أن جمهور ميلان لا يجب أن يشعر بالقلق من غياب نجمه.

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غياب إبرا وتصريحات أماديوس قوبلت بموجة من التعليقات الغاضبة والساخرة على وسائل التواصل بسبب مدة غياب اللاعب، وأن الكشف عن الأمر تم عبر مقدم المهرجان المشهور بكونه مشجع متعصب للغريم إنتر.

وسيلعب السويدي مع ميلان الأحد أمام إنتر ثم مباراة أودينيزي في ظل التوقعات بغيابه عن لقاء النجم الأحمر الأوروبي الخميس، ثم يسافر للمشاركة في المهرجان الغنائي.