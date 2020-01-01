ميلان يُطمئن جماهيره على إصابة إبراهيموفيتش

موعد العودة وآخر المستجدات..

طمأن ميلان جمهوره على حالة نجمه زلاتان إبراهيموفيتش في بيانٍ رسمي، إذ أكد النادي على سير عملية تعافيه بصورة مثالية وبدون مضاعفات.

وكان إبرا قد تعرض لإصابة قوية الأسبوع الماضي في تدريبات الروسونيري جعلت البعض يتنبأ بأنها ستضع حدًا لمسيرته الكروية وتجبره على الاعتزال.

التشخيصات الأولية ذهبت لقول أن الدولي السويدي يُعاني من قطع في وتر أكيلس، غير أن ميلان نفى الأمر جملةً وتفصيلًا وأكد على أن الإصابة أقل خطورة من ذلك.

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النادي أصدر مساء الخميس بيانًا جديدًا حول حالة إبرا ولكن يظل موعد عودته للتدريبات مجهولًا، ولكن من المتوقع أنه سيلحق بجولات من المتبقية للسيري آ.

ميلان كتب "خضع إبراهيموفيتش لفحص في قدمه اليمنى اليوم، عملية الشفاء مستمرة بدون مضاعفات، من المتوقع إجراء فحص جديد خلال 10 أيام".

صاحب الـ38 عاد مجددًا إلى إيطاليا بعد أيام من مغادرته للسويد في عطلة، والآن هو يعمل بكامل قوته من أجل العودة لكتيبة ستيفانو بيولي في وقت قريب.

يذكر أن ميلان سيلتقي مع يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا يوم 12 يونيو في أول مباراة تقام بعد عودة النشاط في أعقاب فيروس كورونا، ومن المؤكد غياب زلاتان عنها.

كما تجدر الإشارة إلى أن الدوري الإيطالي سيعود مجددًا للحياة بدايةً من 20 يونيو الحالي، وتجري المحاولات حاليًا حتى يلحق إبرا بالمباراة الافتتاحية المقرر أن تكون أمام ليتشي يوم 22.