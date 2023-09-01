ميلان يستبدل قاهر برشلونة بخيبة ريال مدريد!

النادي اللومباردي يعرف جيدًا ماذا يريد في الميركاتو

بات ميلان على وشك إتمام التعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش على سبيل الإعارة لمدة عام هو بالتحديد نهاية عقده مع فيورنتينا.. وذلك حسب العديد من المصادر الإيطالية.

يوفيتش وصل بالفعل إلى ميلانو لحسم الصفقة، والآن بات ينتظر فقط توقيع الكشف الطبي والعقود الرسمية.

في سياق متصل، سيخرج البلجيكي ديفوك أوريجي قاهر برشلونة في موقعة الريمونتادا الشهيرة ضد ليفربول معارًا أيضًا من ميلان إلى الدوري الإنجليزي وبالتحديد إلى نوتنجهام فورست.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من أجل استبدال جيرو وخلافته، يدرس ميلان العديد من الملفات، المهاجم الفرنسي الآن يحافظ على موقعه ولكن لابد من إعداد خيارات بديلة له، وعين بيولي الآن وقعت على الصربي لهذا الموقع.. رغم أنه لم يقدم الأداء المبهر مع الفرق الكبرى وبالأخص تجربته المحبطة في ريال مدريد.