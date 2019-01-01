ميلان يرفض التخلي عن رومانيولي لبرشلونة

تعرف على حقيقة عرض برشلونة لضم رومانيولي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

رفض ميلان الإيطالي عرض برشلونة للحصول على المدافع أليسيو رومانيولي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

برشلونة يبحث عن ضم مدافع بديل بعد فشل التعاقد مع ماتياس دي ليخت.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أنّ النادي الكتالوني عرض 40 مليون يورو للحصول على خدمات صاحب القدم اليسرى في دفاعات الروسونيري.

واستغل البلوجرانا معاناة ميلان مع قانون اللعب المالي النظيف لمحاولة ضم صاحب الـ 24 عامًا بأقل تكلفة ممكنة.

💫 الجدل الذي صاحب نشر بنزيما للصورة أصبح معتادًا في كرة القدم، وأحيانًا كثيرة ينتهي بصفقة تقلب سوق الانتقالات، وأحيان آخرى ينتهي بدون أي شيء وتكون مجرد صورة لا تعني الكثير. 🤷‍♂️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 21, 2019

ورغم أنّ أكثر فريق إيطالي تتويجًا بدوري أبطال أوروبا على استعداد للتخلي عن لاعبين في الصيف، إلا أنّ رومانيولي لن يرحل عن سان سيرو.

وأشارت إلى أنّ بطل الدوري الإسباني لن يتقدم بعرض آخر بعد إصرار ميلان على الاحتفاظ بخدمات أليسيو.

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية تشير إلى اقتراب برشلونة من بيع فيليبي كوتينيو إلى باريس سان جيرمان مقابل التعاقد مع نيمار.