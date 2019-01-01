ميلان يدرس التعاقد مع فان بوميل خلفاً لجاتوزو

يحتل المركز الثاني مع أيندهوفن بالدوري الهولندي

دخل الهولندي مارك فان بوميل ضمن قائمة المرشحين لخلافة جينارو جاتوزو بتدريب فريق ميلان الإيطالي.

جاتوزو أصبح على وشك الرحيل عن ميلان خلال الأيام المقبلة، بعدما تقلصت حظوظ الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

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فان بوميل سبق وأن لعب لميلان في الفترة من 2011 إلى 2012 وفاز مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي.

لاعب الوسط السابق يعمل حالياً مدرباً لنادي أيندهوفن الهولندي، وقاده لاحتلال المركز الثاني لبطولة الدوري بفارق الأهداف عن أياكس المتصدر.

صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية أكدت إن إدارة ميلان معجبة بصاحب الـ42 عاماً وتريد التعاقد معه.

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وأوضحت أن الهولندي سبق وأن وعد للعودة كمدرب للفريق عقب رحيله عن الروسونيري في 2012.

وفي حالة تدريبه ميلان سينضم فان بوميل للعديد من النجوم السابقين الذين أشرفوا على تدريب ميلان، ومنهم كلارينس سيدورف، فيليبو إنزاجي والمدرب الحالي جاتوزو.