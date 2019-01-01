ميلان يحقق فوزه الأولى تحت قيادة بيولي بصعوبة على حساب سبال

انتصار ثمين رغم صعوبته..

وأخيرًا، استطاع ميلان أن يُحقق انتصاره الأول تحت قيادة مدربه الجديد ستيفانو بيولي، وجاء الفوز على حساب سبال بهدف نظيف في المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

بيولي كان قد قاد الميلان في مباراتين قبل هذه المباراة، الأولى أمام ليتشي وتعادل بهدفين لكل فريق، والثانية هُزم في الأولمبيكو من العريق روما، ليتمكن أخيرًا من الظفر بأول ثلاث نقاط له وهو قائد لملعب السان سيرو.

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المباراة شهدت سيطرة مطلقة من قبل ميلان، والذي أضاع سيلًا من الفرص في شوط المباراة الأول تحديدًا واصطدم بسوء الحظ بارتطام كرة كاستييخو بالعارضة.

كما ألغى حكم المباراة هدفًا أحرزه تيو هيرنانديز بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول سلبيًا.

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وفي الشوط الثاني، خضعت كرة القدم للروسونيري أخيرًا، بعدما أحرز سوسو هدفًا عالميًا من ركلة حرة في الدقيقة 63.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الميلان إلى النقطة 13 ليرتقي إلى المركز العاشر، بينما تجمد رصيد سبال عند النقطة السابعة في المركز قبل الأخير.