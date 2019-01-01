ميلان يحدد سعر التخلي عن فرانك كيسي

اللاعب الإيفواري يقترب من الرحيل عن الروسونيري

حدد مجلس إدارة نادي ميلان الإيطالي، سعر التخلي عن لاعبه الإيفواري فرانك كيسي، بعد عدم اقتناع ستيفانو بيولي مدرب الفريق به.

وخرج صاحب الـ 22 عاماً من قائمة فريقه، لمواجهة يوفنتوس مساء الليلة في قمة الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي.

ووفقاً للصحافة الإيطالية فإن إدارة الروسونيري، اشترطت الحصول على 30 – 35 مليون يورو للتخلي عن خدمات اللاعب، وسط اهتمام من موناكو وولفرهامبتون.

وأشارت صحيفة لاجزيتا ديلو سبورت، أن ميلان سيعرض لاعبه في سوق الانتقالات خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

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ولعب كيسي مع ميلان هذا الموسم 10 مباريات في الدوري الإيطالي، سجل خلالهم هدفاً وحيداً.

جدير بالذكر أن ولفرهامبتون حاول الحصول على خدمات كيسي، قبل عدة أشهر ولكن اختلف الطرفان على الشروط.