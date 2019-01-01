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ميلان يحدد بديل هيجواين

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Getty Images
هيجواين يبدو في طريقه لتشيلسي

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان حدد كريشتوف بيونتك، مهاجم جنوى، لتعويض جونزالو هيجواين حال رحيله إلى تشيلسي.

وألمح جينارو جاتوزو، مدرب ميلان، لقرب رحيل هيجواين بعد انتصار الفريق الصعب مساء السبت على سامبدوريا في كأس إيطاليا.

وذكرت "لاجازيتا" أن ميلان يرفض التخلي عن هيجواين دون تأمين بديل على نفس المستوى لقيادة هجوم الفريق.

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وقالت الصحيفة إن ميلان لا يمانع الحصول على ألفارو موراتا من تشيلسي، ولكن اللاعب يفضل العودة إلى إسبانيا.

وأضافت "كوريري"  أن حل آخر هو جيلسون مارتينز، لاعب أتلتيكو مدريد، والذي لا يحظى بفرص كبيرة مع فريقه وتم فتح باب عودته لسبورتنج لشبونة.

وفاز ميلان بهدفين نظيفين على سامبدوريا مساء السبت عبر مهاجمه باتريك كوتروني ليعبر لدور ربع النهائي بكأس إيطاليا.

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