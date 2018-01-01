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ميلان يحاول إقناع تشيلسي بتخفيض سعر باكايوكو

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مهمة صعبة أمام النادي الإيطالي بسبب قواعد اللعب المالي النظيف

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يسعى نادي ميلان الإيطالي، للحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي تيموي باكايوكو في صفقة بيع دائم.

باكايوكو انضم لميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

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لاعب موناكو السابق تعرض لبعض الانتقادات ببداية الموسم، قبل أن يتحسن مستواه بشكل ملحوظ.

تقارير صحفية أكدت أن ميلان يطمح لتفعيل بند الشراء بعقد باكايوكو، والذي تبلغ قيمته 35 مليون يورو.

الصفقة تبدو معقدة نظراً للأزمة التي يعاني منها ميلان، وخضوعه تحت المراقبة بشأن قواعد اللعب المالي النظيف.

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صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت أن ليوناردو المدير الرياضي للروسونيري، سيحاول التفاوض مع البلوز لتقليل المبلغ.

ومن المتوقع أن يواجه ليوناردو صعوبة كبيرة في مهمته، لعدم رغبة تشيلسي في التعرض لخسارة كبيرة ببيع اللاعب الذي ضمه من موناكو بـ40 مليون يورو في صيف 2017.

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