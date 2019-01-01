ميلان يتفق مع جاتوزو على فسخ العقد بالتراضي

انتهت علاقة المدرب بالنادي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت قناة سكاي سبورت أن جينارو جاتوزو سيُعلن رحيله عن ميلان يوم الثلاثاء بعدما توصل لاتفاق مع النادي على فسخ العقد المبرم بينهما بالتراضي.

وأثيرت في الأسابيع الأخيرة العديد من التقارير حول مستقبل جاتوزو وتعليقه ما بين البقاء والرحيل، لكن الأخبار تزايدت عن رحيله بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم إثر احتلاله المركز الخامس في جدول الترتيب.

وأوضحت سكاي سبورت أن المدرب الإيطالي اجتمع اليوم الإثنين مع المدير التنفيذي إيفان جازيديس واتفقا خلال الاجتماع على الانفصال وفسخ العقد الممتد حتى نهاية الموسم القادم بالتراضي.

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وأضافت القناة الإيطالية أن الأجواء كانت ودية للغاية بين الرجلين، وأن جاتوزو تخلى عن 90% من راتبه خلال موسم 2019-2020 لصالح النادي.

من جانب آخر، أفادت تقارير صحفية أخرى أن المدير الرياضي ليوناردو سيُقدم استقالته كذلك خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة بعد تلقيه عروضًا من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وكذلك فريقه السابق "باريس سان جيرمان".

ولم يكن موسم ليوناردو سهلًا مع الفريق، إذ خاض خلاله عدة مشاحنات مع جاتوزو وجازيديس.

ومازال موقف باولو مالديني غامضًا، إذ قد يُقدم استقالته كذلك في ظل ما يُقال عن رغبة جازيديس إعادة هيكلة الإدارة من جديد وعمله على ذلك خلف الكواليس.