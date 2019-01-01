ميلان يبحث عن كبريائه أمام يوفنتوس الجامح

قمة منتظرة بين يوفنتوس وميلان مساء اليوم

يستعد ملعب يوفنتوس آرينا، خلال الساعات القادمة لاستقبال كلاسيكو إيطاليا بين يوفنتوس وميلان، في الجولة الـ 12 من الدوري.

في تمام العاشرة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة، تنطلق المباراة على معقل السيدة العجوز، تحت القيادة التحكيمية للحكم فابيو ماريسكا.

تعد تلك المباراة واحدة من المباريات الكلاسيكية، في الكرة الإيطالية كونها بين سيد البطولات المحلية يوفنتوس، وسيد البطولات الأوروبية ميلان.

فريق السيدة العجوز، يسيطر على مباريات الفريق، حيث كان الفوز الأخير لميلان في 22 أكتوبر 2016 بالدوري الإيطالي عندما فاز بهدف نظيف.

الروسونيري يعاني بشكل واضح هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث عشر من جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، ويتصدر يوفنتوس الدوري برصيد 29 نقطة.

استقبلت شباك ميلان هذا الموسم 11 هدفاً، بينما سجل مهاجموه ثمانية أهداف فقط، على الجانب الآخر سجل يوفنتوس 16 هدفاً واستقبلت شباكه ثمانية أهداف.

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قمة الليلة ستشهد غياب الثنائي ماتيا دي شيليو وجيورجيو كيليني من جانب يوفنتوس، بينما يدخل ميلان المباراة مكتمل الصفوف.