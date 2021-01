ميلان ويوفنتوس: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

ميلان 0 × 0 يوفنتوس

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

2' التهديد الأول في المباراة من نصيب يوفنتوس، عن طريق ديبالا الذي سدد تسديدة قوية تصدى لها دوناروما بثبات.

والآن مع انطلاق المباراة وصافرة البداية.

تشكيل يوفنتوس:

يبدأ المدرب أندريا بيرلو، المباراة بتشكيل مكون من:

التشكيل| 4-4-2

تشيزني

دانيلو - بونوتشي - دي ليخت - فرابوتا

كييزا - رابيو - بينتانكور - رامزي

رونالدو - ديبالا

Gli undici bianconeri in campo per #MilanJuve #ForzaJuve ⚫️⚪️ #FinoAllaFine pic.twitter.com/RujBgMMN5q

تشكيل ميلان:

يبدأ المدرب ستيفانو بيولي بتشكيل مكون من كل من:

التشكيل| 4-2-3-1

دوناروما

ثيو هيرنانديز - رومانيولي - سيمون كيير - دالوت

فرانك كيسي - كالابريا

بيتر هاوجي- هاكان تشالهان أوغلو- كاستييخو

لياو

🔥 #MilanJuve 🔥

🆕 @davidecalabria2 starts in the unusual role of midfielder

🆕 Calabria la novità a centrocampo#WeTheFire #SempreMilan @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/miNLCWXdE2