ميلان ويوفنتوس: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ميلان أمام يوفنتوس والتي تقام بملعب سان سيرو لحساب إياب مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي

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ميلان 0 × 0 يوفنتوس

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2' التهديد الأول في المباراة من نصيب يوفنتوس، عن طريق ديبالا الذي سدد تسديدة قوية تصدى لها دوناروما بثبات.

والآن مع انطلاق المباراة وصافرة البداية.

تشكيل يوفنتوس:

يبدأ المدرب أندريا بيرلو، المباراة بتشكيل مكون من:

التشكيل| 4-4-2

تشيزني

دانيلو - بونوتشي - دي ليخت - فرابوتا

كييزا - رابيو - بينتانكور - رامزي

رونالدو - ديبالا

تشكيل ميلان:

يبدأ المدرب ستيفانو بيولي بتشكيل مكون من كل من:

التشكيل| 4-2-3-1

دوناروما

ثيو هيرنانديز - رومانيولي - سيمون كيير - دالوت

فرانك كيسي - كالابريا

بيتر هاوجي- هاكان تشالهان أوغلو- كاستييخو

لياو

على الجانب الآخر، كتيبة المدرب أندريا بيرلو، تريد استعادة توازنها، والفوز فقط للحفاظ على آمالها في تحقيق لقب الدوري المحبب لجمهور البيانكونيري، والاقتراب أكثر من القمة.

ميلان صاحب الأرض الليلة، يدخل المباراة، وعينه على الثلاث نقاط، للابتعاد بالصدارة، ومواصلة النتائج الجيدة في الفترة الأخيرة وتحقيق الانتصار الرابع على التوالي، ويستغل تعثر منافسه إنتر.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ميلان أمام يوفنتوس، في الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي، على ملعب سان سيرو.