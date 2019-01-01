ميلان وفالنسيا يتصارعان لضم كوريا

إلى أين يذهب مهاجم أتلتيكو مدريد؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية عودة ميلان الإيطالي للتفاوض مع أنخيل كوريا مهاجم أتلتيكو مدريد.

يأتي ذلك بحسب ما ذكرته سكاي سبورت إيطاليا، من دخول الروسونيري على خط التفاوض المباشر مع الأتلتي.

وكان ميلان قد باع مهاجمه باتريك كوتروني إلى وولفرهامبتون مقابل 18 مليون يورو، ليعوضه برافاييل لياو اليوم من ليل.

على الناحية الأخرى فشل انتقال أندريه سيلفا من ميلان إلى موناكو، ورغم ذلك يخوض النادي الإيطالي المفاوضات بحثاً عن الوصول إلى سعر.

وبحسب التقارير يرغب الأتلتي في 50 مليون يورو للتخلي عن مهاجمه البالغ من العمر 24 عاماً، فيما يستعد ميلان لدفع 40 مليون فقط، حال رحيل أندريه سيلفا.

يذكر أن ميلان ليس الطرف الوحيد في تلك المفاوضات، حيث يتحدث فالنسيا ايضاً مع الأتلتي بشأن اللاعب.