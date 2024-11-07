لحظات رعب داخل ميلان .. موراتا يقضي ليلته بالمستشفى وفونسيكا في ورطة!

ماذا حدث؟

عاش فريق ميلان الإيطالي، لحظات من الرعب على مهاجمه الإسباني المميز ألفارو موراتا، بعدما تعرض لإصابة خطيرة في تدريبات الفريق، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وكان موراتا واحدًا من أصحاب الأهداف الثلاثة لميلان التي هزت شباك ريال مدريد ومنتحت الفريق الإيطالي انتصارًا غاليًا بنتيجة (3-1) في سانتياجو برنابيو، قبل يومين، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، فإن موراتا تعرض لضربة قوية في رأسه، خلال تدريبات فريقه اليوم الخميس بعد اصطدامه بزميله ستراهينيا بافلوفيتش، وتم نقله على الفور إلى مستشفى ليجنانو.

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وأشارت الصحيفة الإيطالية، إلى أن موراتا سيقضي الليلة في مستشفى ليجنانو من أجل الاطمئنان على حالته الصحية ومراقبته على مدار الساعة، خصوصًا أن نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي كانت "سلبية".

وأوضحت، أن هذه الأخبار سيئة للغاية بالنسبة للمدرب الإيطالي باولو فونسيكا، المدير الفني لميلان، حيث يستعد فريقه لمباراة مهمة في الكالتشيو أمام كالياري، السبت المقبل، وعلى الأرجح لن يكون موراتا متاحًا في قائمة فريقه، كإجراء احترازي.

وكان فونسيكا، قد أشاد بلاعب أتلتيكو السابق قبل وبعد المباراة ضد ريال مدريد، قائلًا: "ما يفعله موراتا لبقية زملائه في الفريق يتجاوز الأهداف"، لذلك يمثل غيابه ضربة مؤثرة لحسابات المدرب الإيطالي.

وفي نفس السياق، لم تحسم "لا جازيتا ديلو سبورت" موقف قائد منتخب إسبانيا من التواجد في قائمة "لاروخا" التي سيعلن عنها المدرب لويس دي لا فوينتي، خلال الساعات المقبلة من أجل خوض مباراتي الدنمارك وسويسرا، المقررتين يومي 15 و18 نوفمبر الجاري، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من دوري الأمم الأوروبية.