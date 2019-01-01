ميلان يدخل سباق ضم هالاند

الجميع يريد النرويجي الشاب

أوردت تقارير أخباراً تفيد بدخول ميلان في سباق التعاقد مع النرويجي الشاب إيرلينج هالاند، لاعب سالزبورج، بعد تحركات عديد الأندية الكبرى مؤخراً لضمه.

هالاند تواجد رفقة وكيله مينو رايولا في ألمانيا الأيام الماضية للتفاوض مع بوروسيا دورتموند ولايبزج، وارتبط اسمه بالانضمام لمانشستر يونايتد.

وذكرت "كوريري" أن إدارة ميلان وضعت اسم هالاند كمرشح جديد لدعم خط هجوم الفريق في الشتاء المقبل، استمراراً لسياسة ضم الشباب.

وضم ميلان الصيف الماضي إسماعيل بن ناصر، راني كرونيتش، رافائيل لياو، وتيو هيرنانديز، في ظل تركيزه على التعاقد مع عناصر شابة لتجديد صفوفه.

وأوضح التقرير أن الصعوبة بالنسبة للروسونيري تكمن في الصراع الكبير بين عديد عمالقة القارة لضم لاعب سالزبورج، بالإضافة للمطالب المالية الشخصية.

وفي البيت الميلاني أيضاً، أوضحت "لاجازيتا" أن أنتي ريبيتش، جناح الفريق، في طريقه للمغادرة في يناير بعد تقلص مشاركاته، خصوصاً وأنه يلعب معاراً من فرانكفورت.

وأشارت الصحف أن هالاند يطلب راتباً شخصياً ثمانية ملايين يورو بالموسم، ومركزاً أساسياً في أي فريق ينضم له، وهذا ما جعل لايبزج يتراجع في السباق لضمه.

وسجل النرويجي الشاب 28 هدفاً في 22 مباراة مع سالزبورج بكل المسابقات منذ انضمامه في يناير الماضي.