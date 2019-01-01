ميلان يعود لطلب مهاجم ريال مدريد بسبب إبراهيموفيتش

ميلان يبحث عن بديل لصفقة إبرا

تحدثت تقارير عن تحرك ميلان للبحث عن بدائل لصفقة زلاتان إبراهيموفيتش، والاتجاه نحو ريال مدريد ومحاولة ضم أحد مهاجميه لوكا يوفيتش وماريانو دياز.

وأبعد ثنائي الإدارة باولو مالديني وزفونمير بوبان احتمالية ضم النجم السويدي في الفترة المقبلة بعد أن كان المرشح الأبرز لتدعيم النادي في يناير.

إبراهيموفيتش يقترب من إيفرتون

وذكرت "كوريري" أن ميلان سيعود للحديث مع ريال مدريد وسيطلب منه ضم أحد مهاجميه غير الأساسيين دياز أو يوفيتش على سبيل الإعارة.

وارتبط ميلان بضم ماريانو دياز الصيف الماضي بعد خروجه من حسابات المدير الفني للملكي زين الدين زيدان، كما ذكرت مصادر أن يوفيتش هو الآخر يثير إعجاب إدارة الروسونيري.

ولم يشترك دياز في أي مباراة هذا الموسم، ورُشح من قبل الصحافة الإسبانية للانتقال نحو إسبانيول من أجل مساعدة الفريق الكتالوني على تفادي الهبوط.

وفي المقابل، لعب يوفيتش 13 مباراة بكل المسابقات وسجل هدفاً وحيداً بعد انتقاله مقابل 60 مليون يورو الصيف الماضي من إينتراخت فرانكفورت.

ويلعب ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء مع برشلونة لحساب الليجا، في المباراة المؤجلة منذ السادس والعشرين من أكتوبر الماضي.