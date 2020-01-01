ميلان ضد يوفنتوس: مباشر لحظة بلحظة
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ميلان × يوفنتوس
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3' حتى الآن الاستحواذ لمصلحة ميلان مع تراجع واضح ليوفنتوس، لكن هذا الاستحواذ لم يسفر حتى الآن عن أي فرص خطيرة لأصحاب الأرض.
1' صافرة البداية، يوفنتوس من أجل زيادة الفارق مع لاتسيو لـ10 نقاط وشبه ضمان اللقب، وميلان من أجل مواصلة النتائج الجيدة.. من سينتصر في النهاية؟
تشكيل يوفنتوس:
التشكيل | 4-3-3
تشيزني
دانيلو - ليوناردو بونوتشي - دانيلي روجاني - خوان كوادرادو
بينتانكور - ميراليم بيانيتش - أدريان رابيوت
كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجوايين - فيديريكو بيرنارديسكي
البدلاء: ماركو أوليفيرا - دوجلاس كوستا - كارلوس بينسوليو - سيموني ماوتوري - لوكا كوكولو - جورجيو كيليني - بلايز ماتويدي - أليكس ساندرو - جيانلويجي بوفون - آرون رامسي
Questa sera l'undici di partenza dei bianconeri è...— JuventusFC (@juventusfc) July 7, 2020
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻#MilanJuve pic.twitter.com/XWF7ER4FHB
تشكيل ميلان:
التشكيل | 4-2-3-1
جيانلويجي دوناروما
ثيو هيرنانديز - رومانيولي - سيمون كيار - أندريا كونتي
فرانك كيسي - إسماعيل بن ناصر
أليكسيس ساليمايكيرس - لوكاس باكيتا - أنتي ريبيتش
زلاتان إبراهيموفيتش
البدلاء: رافاييل لياو - أسمير بيجوفيتش - ماتيو جابيا - بينافينتورا - لوكاس بيليا - دانييل مالديني - دافيدي كالابريا - أنطونيو دوناروما - رادا كرونيتش - دييجو لاكسيت
Here's the line-up to take on the Bianconeri— AC Milan (@acmilan) July 7, 2020
Let's fight! 👊🔴⚫
Gli 11 in campo per il big match con i bianconeri
Forza Diavolo! 👊🔴⚫#MilanJuve #SempreMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/YmthQi0H1P
وسيدخل البيانكونيري المباراة بدافع تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على الصدارة التي يحتلها برصيد 75 نقطة بفارق 7 نقاط كاملة عن ملاحقه لاتسيو، وذلك بعد أن تغلب في الجولة الماضية على تورينو في الديربي.
بينما سيسعى ميلان إلى الحصول على نتيجة إيجابية بغرض تأمين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ، حيث يحتل المركز السابع المؤهل للدوري الأوروبي ولا يريد فقدانه.
أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ميلان ضد يوفنتوس في الجولة 31 من الدوري الإيطالي..