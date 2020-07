ميلان ضد يوفنتوس: مباشر لحظة بلحظة

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

ميلان × يوفنتوس

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

3' حتى الآن الاستحواذ لمصلحة ميلان مع تراجع واضح ليوفنتوس، لكن هذا الاستحواذ لم يسفر حتى الآن عن أي فرص خطيرة لأصحاب الأرض.

1' صافرة البداية، يوفنتوس من أجل زيادة الفارق مع لاتسيو لـ10 نقاط وشبه ضمان اللقب، وميلان من أجل مواصلة النتائج الجيدة.. من سينتصر في النهاية؟

التشكيل | 4-3-3

تشيزني

دانيلو - ليوناردو بونوتشي - دانيلي روجاني - خوان كوادرادو

بينتانكور - ميراليم بيانيتش - أدريان رابيوت

كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجوايين - فيديريكو بيرنارديسكي

البدلاء: ماركو أوليفيرا - دوجلاس كوستا - كارلوس بينسوليو - سيموني ماوتوري - لوكا كوكولو - جورجيو كيليني - بلايز ماتويدي - أليكس ساندرو - جيانلويجي بوفون - آرون رامسي

التشكيل | 4-2-3-1

جيانلويجي دوناروما

ثيو هيرنانديز - رومانيولي - سيمون كيار - أندريا كونتي

فرانك كيسي - إسماعيل بن ناصر

أليكسيس ساليمايكيرس - لوكاس باكيتا - أنتي ريبيتش

زلاتان إبراهيموفيتش

البدلاء: رافاييل لياو - أسمير بيجوفيتش - ماتيو جابيا - بينافينتورا - لوكاس بيليا - دانييل مالديني - دافيدي كالابريا - أنطونيو دوناروما - رادا كرونيتش - دييجو لاكسيت

Here's the line-up to take on the Bianconeri

Let's fight! 👊🔴⚫



Gli 11 in campo per il big match con i bianconeri

Forza Diavolo! 👊🔴⚫#MilanJuve #SempreMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/YmthQi0H1P