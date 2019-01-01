صفقة انتقال بن ناصر لميلان - الجميع رابح

تقارير صحفية عديدة أكدت أن بن ناصر أصبح قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف فريق ميلان الإيطالي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت العديد من التقارير الصحفية أن النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب فريق إمبولي أصبح قريبًا للغاية من الانضمام لصفوف ميلان.

يأتي هذا الانتقال ليجعل اللاعب الشاب يمر بواحد من أفضل فتراته الكروية على الإطلاق بالرغم من عمره الذي لم يتجاوز الـ ٢١ عامًا.

الصفقة من المنتظر أن تتم بشكل رسمي خلال ساعات، تحديدًا عقب انتهاء مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر.

وبالرغم من المشاكل العديدة التي مرت بها المفاوضات خلال الأيام الماضية، إلا أن إنضمام اللاعب للميلان أصبح وشيك للغاية وشبه مؤكد، حيث سيخضع للكشف الطبي عقب نهائي كأس الأمم الإفريقية بساعات ليتم الإعلان عن الصفقة.

تلك الصفقة ستكون هامة للغاية في مشوار اللاعب وبالنسبة لميلان وحتى بالنسبة لإمبولي أيضًا لكن من أين تنبع أهميتها بالتحديد؟

بن ناصر عمر ٢١ عامًا وكان الموسم الماضي هو الأول له بالدوري الإيطالي على الإطلاق بعد إنضمامه من الدوري الفرنسي قبل عامين فقط.

ما قدمه بن ناصر خلال هذا العام رفع كثيرًا من قيمته مع منتخب بلاده وهو ما انعكس على نتائج الجزائر التي وصلت لنهائي كأس الأمم الإفريقية.

كذلك رفع من قيمته في أعين أندية القمة بإيطاليا وخارجها، وأصبح أحد أهم الأهداف خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجاري، فرأينا ميلان وآرسنال يتصارعان للفوز بخدماته.

وبدون أي شك سيستفيد ميلان حال أتم الصفقة بنجاح من إمكانيات كبيرة للاعب شاب لديه طموح واضح وقدرات هائلة طوال فترة تعاقدهم معه.

وعلى الجانب الفني فالمدرب جيامباولو يفضل نوعية اللاعبين أمثال بن ناصر، مما سيسهل الأمور عليه للغاية تكتيكيًا في تنفيذ أفكاره مع الروسونيري.

في المقابل سيستفيد اللاعب نفسه من تجربة اللعب لفريق كبير مثل ميلان، مما سيجعل كل الأضواء مسلطة عليه، حتى لو كانت نتائج الفريق سيئة.

وفوق ذلك لن يعاني بن ناصر من الضغط الكبير المعروفة به الأندية الجماهيرية نظرًا للحالة التي يمر بها فريق ميلان في السنوات الأخيرة وحالة انخفاض الطموح الواضحة بين جماهيره.

وغير هذا وذاك فلن يجد اللاعب منافسة كبيرة على مركزه في وسط ملعب الفريق مع رحيل مونتوليفو وقرب بيليا من الرحيل أيضًا.

فهل يحقق بن ناصر التوقعات ويأتي الاستفادة لنفسه ولميلان خلال الموسم الجديد أن يصبح مجرد صفقة جديدة في طابور صفقات ميلان المخيبة خلال السنوات الماضية.