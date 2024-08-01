أغرب من الخيال .. إصابة "فندقية" غريبة تجبر ميلان على التحرك نحو كاريوس!

إصابة أسوأ من المتوقع

أصدر نادي ميلان الإيطالي بيانًا رسميًا، ليكشف فيه عن واحدة من أغرب الإصابات في الفترة الأخيرة، والتي قد تبعد حارسه ماركو سبورتيلو عن الملاعب لفترة طويلة.

الحارس البالغ من العمر 32 سنة كان جاهزًا ليصبح الخيار الثاني في ميلان بعد مايك مينيان في الموسم الجديد، ولكن خلال الفترة التحضيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، تعرض لإصابة غريبة بغرفته في الفندق، ويبدو أن الأضرار ستكون أسوأ من المتوقع.

وأشار الصحفي الإيطالي باسكال جوارو إلى أن سبب الإصابة يرجع إلى تعرض اللاعب لمشكلة في إصبعه خلال تغييره للمبة في غرفته.

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ميلان قال في بيانه، إن سبورتيلو يعاني من إصابة قوية للغاية في الوتر المثني بالإصبع الأوسط من يده اليسرى، وهي ليست مشكلة عادية كما كان متوقعًا، وتسببت في خضوعه لعملية جراحية على يد متخصص في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يعود الحارس المُصاب إلى إيطاليا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إعادة التأهيل، ومن غير المعروف مدة غيابه عن الملاعب حتى الآن.

يذكر أن ميلان سبق له التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وظهر اسم الألماني لوريس كاريوس حارس ليفربول السابق ضمن المرشحين، ويبدو أن حظوظه في الانضمام للروسونيري بصفقة انتقال حر في الوقت الحالي أصبحت قوية بعد إصابة سبورتيلو الغريبة.