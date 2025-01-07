سامي الجابر: سعود عبد الحميد أفضل من مدافع ميلان ويستحق اللعب للروسونيري

ميلان هزم إنتر في الرياض مساء أمس وتُوج بكأس السوبر الإيطالي

أشاد سامي الجابر كثيرًا بقدرات سعود عبد الحميد مدافع روما، مشيرًا إلى أنه يستحق اللعب في نادٍ أفضل مرشحًا إياه للانضمام للميلان.

أسطورة الهلال والكرة السعودية تواجد في استوديو تحليل مباراة نهائي السوبر الإيطالي بين ميلان وإنتر في ملعب الأول بارك بالرياض مساء أمس، وقد كان شاهدًا على ريمونتادا الروسونيري وقلبه تأخره 2-0 إلى الفوز 3-2 والتتويج باللقب.

الجابر تطرق بعد اللقاء للحديث عن لاعب الهلال السابق، مؤكدًا أنه أفضل من مدافع ميلان، إيمرسون رويال، ومضيفًا "أرى أن ميلان أفضل لسعود عبد الحميد من روما، هو أفضل من إيمرسون رويال، وأعتقد كذلك أنه قادر على اللعب في الدوري الإنجليزي، أندية مثل وست هام وأستون فيلا وبرايتون، لكني أرى مكانه في إيطاليا في الميلان، أتمنى أن أراه في نادٍ أفضل من روما".

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المحلل أحمد عفيفي تدخل في الحديث بالإشارة إلى أن سعود يستطيع اللعب في الإنتر كذلك، خاصة لسرعته الشديدة في الارتداد من الدفاع للهجوم وبالعكس على طول خط الملعب.

يُشار إلى أن المدافع الدولي السعودي انضم إلى روما هذا الموسم قادمًا من الهلال، ويدور الحديث حاليًا عن احتمال خروجه بالإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري كونه لا يحصل على فرص جيدة للعب في الفريق العاصمي.