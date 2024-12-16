سوء المنقلب .. جمهور ميلان يهاجم زلاتان إبراهيموفيتش في سان سيرو!

النجم السويدي كان معشوق جمهور الروسونيري

عاش زلاتان إبراهيموفيتش ليلة صعبة في سان سيرو مساء أمس خلال مواجهة ميلان وجنوى في الدوري الإيطالي، حيث واجه الشيء الذي لم يُواجهه أبدًا خلال مسيرته كلاعب مع الروسونيري وهو إطلاق صافرات الاستهجان ضده.

النجم السويدي يتولى حاليًا منصب مستشار ملاك ميلان، ويُعد بصورة أو بأخرى المسؤول الأول عن فريق كرة القدم بالنادي وواجهة الإدارة والملاك أمام الجمهور، ولذا هاجمته رابطة أولتراس الكورفا سود بقوة تعبيرًا عن الغضب والاستياء مما يحدث ومن النتائج السلبية للروسونيري.

ميلان كان قد تعاقد مع المدرب باولو فونسيكا بداية الموسم الجاري عكس رغبة الجمهور الذي كان يُفضل اسمًا أفضل لخلافة ستيفانو بيولي، وقد تحققت مخاوف العشاق بأداء ونتائج سلبية هذا الموسم، حيث يبتعد ميلان عن صدارة الدوري الإيطالي بفارق 14 نقطة مع امتلاكه مباراة مؤجلة، وقد نجح في جمع 12 نقطة من مبارياته الـ6 في دوري أبطال أوروبا ويُصارع للصعود إلى ثمن النهائي بشكل مباشر.

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خلال الاحتفال بذكرى تأسيس النادي الـ125 وبحضور عديد النجوم السابقين مثل ماركو فان باستن وفيليبو إنزاجي ظهرت على شاشات سان سيرو صورة إبراهيموفيتش وهو يتبادل الحديث مع المهاجم الإيطالي السابق، وهنا كان رد فعل الجمهور مفاجئًا بإطلاق صافرات الاستهجان والهتاف ضد إبرا باعتباره وجه الإدارة أمامهم.

يُشار إلى أن صاحب الـ43 عامًا كان قد دعم المدرب فونسيكا في هجومه على اللاعبين وانتقادهم علنًا بعد الفوز الصعب على النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا.