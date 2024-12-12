مدرب ريد ستار يُعنف خيل مانزانو بسبب هدف ميلان: حكم متعجرف بابتسامة على وجهه!

اعتبر ما حدث بمثابة وصمة العار

قام فلادان ميلوجيفيتش مدرب فريق ريد ستار الصربي، بالهجوم بشكل عنيف على الحكم الإسباني خيل مانزانو، عقب الخسارة من ميلان بهدفين مقابل هدف، بالجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

النتيجة كانت تشير إلى التعادل 1/1 بين الفريقين على ملعب سان سيرو معقل ميلان، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس، الأربعاء، قبل أن يظهر تامي أبراهام مهاجم الروسونيري لإحراز هدف الانتصار في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

لقطة الهدف صاحبتها حالة من الجدل، بسبب شكوك حول قيام ماتيو جابيا مدافع ميلان، بدفع لاعب ريد ستار أمام المرمى، مما سهل كثيرًا من مهمة أبراهام في التسجيل، وهو الأمر الذي تجاهله الحكم واعتبر الهدف صحيحًا.

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ومن جانبه قال ميلوجيفيتش في المؤتمر الصحفي للمباراة:"كان هناك خطأ واضح والحكم لم يطلق الصافرة، لم نتمكن من العودة بأي نقطة من هذه المواجهة لأن أحدهم لم يرغب في منحها لنا".

وأضاف في رسالة إلى مانزانو:"ما حدث اليوم هو عار بكل تأكيد، لا يمكنك إنكار حدوث خطأ في دوري أبطال أوروبا بهذه الطريقة المتعجرفة، وأن تفعل ذلك بابتسامة على وجهك".

وواصل حديثه:"نحن ننحدر من دولة صغيرة، وهي صربيا، لدينا العديد من المشاكل والتحديات، واليوم أنا أكثر الأشخاص فخرًا في العالم".

جدير بالذكر أن مانزانو يعتبر أحد أشهر الحكام الإسبان على مدار السنوات الماضية، وتسبب في العديد من المواقف الجدلية للثنائي ريال مدريد وبرشلونة في مختلف المناسبات.