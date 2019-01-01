ميلان يضع دياز بديلاً لصفقة كوريا

ميلان يبحث عن تدعيمات هجومية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير عن تحرك ميلان نحو براهيم دياز، لاعب ريال مدريد، في حال فشله بالتعاقد مع أنخيل كوريا من صفوف أتلتيكو مدريد.

المفاوضات بين ميلان وأتلتيكو تعقدت في الأيام الأخيرة بسبب عدم موافقة النادي الإسباني على عرض نظيره الإيطالي، بحسب التقارير.

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وقالت "لاجازيتا" إن ملائمة دياز لمركز صانع الألعاب وعدم دخوله في حسابات ريال مدريد لهذا الموسم تجعله حلاً بديلاً.

ولعب دياز 11 مباراة مع ريال مدريد منذ وصوله الموسم الماضي قادماً من مانشستر سيتي، ولكن تعرض للإصابة خلال الفترة التحضيرية.

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وظهرت معاناة ميلان الهجومية في الخسارة الأسبوع الماضي أمام أودينيزي في افتتاح الدوري وعدم مناسبة سوسو للدور.

ويلعب ميلان مساء الأحد أمام ضيفه بريشيا بالسيري آ، بينما يحل ريال مدريد ضيفاً على فياريال بالليجا.