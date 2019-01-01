ميلان يجد حل مشاكله الهجومية في الصين

النادي مازال يُحاول تعزيز صفوفه لكن دون نجاح!

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تُحاول إدارة ميلان بقيادة ليوناردو تعزيز المنظومة الهجومية للفريق، لكن الفشل حتى الآن كان مصير محاولاتها لضم زلاتان إبراهيموفيتش وسيسك فابريجاس وأخيرًا لويس مورييل.

ويُعاني ميلان من مشاكل هجومية خاصة على صعيد صناعة الفرص، ولذا كانت هناك فكرة استبدال جونزالو هيجواين بألفارو موراتا لكن التقارير الأخيرة تؤكد تراجع النادي عنها لعدم اقتناعه بمهاجم تشيلسي.

وطلب جينارو جاتوزو المدير الفني للفريق ضم مهاجم يُجيد اللعب داخل وخارج منطقة الجزاء، فيما يُعاني الفريق من نقص في مركز الجناح الأيسر بعد فشل هاكان تشالهاونغلو في التأقلم مع متطلبات هذا المركز.

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واتجهت أنظار ليوناردو إلى الصين وتحديدًا مدينة داليان حيث يلعب جناح أتليتكو مدريد السابق يانيك كاراسكو لفريق داليان ييفانج منذ فبراير الماضي ولديه الآن رغبة في العودة لأوروبا رغم تألقه هناك بإحراز 7 أهداف وصناعة 9.

ويُعول النادي الإيطالي على رغبة اللاعب البلجيكي في العودة لأوروبا لإقناع فريقه الصيني بالتخلي عنه، وإن كانت المهمة لن تكون سهلة من الناحية المالية بالنظر لأن داليان دفع ما يقرب من 30 مليون يورو لضم اللاعب صاحب الـ25 عامًا قبل عام تقريبًا.