باكايوكو يشتم جاتوزو ويرفض دخول الملعب بدلًا من بيليا

هل يضع اللاعب حدًا لمسيرته في ميلان؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أثار تيمو باكايوكو الجدل مجددًا في ميلان بعدما رفض دخول مباراة بولونيا بدلًا من المصاب لوكاس بيليا، ولم يتوقف هنا بل شتم مدربه جينارو جاتوزو.

وكان باكايوكو قد تأخر عن التدريب لمدة ساعة كاملة عقب الخسارة أمام تورينو مما جعل المدرب يُقرر دخول اللاعبين معسكرًا مغلقًا قبل مواجهة بولونيا التي أقيمت اليوم الإثنين وانتهت لصالح الروسونيري بهدفين مقابل هدف واحد.

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وأبقى جاتوزو اللاعب الفرنسي على مقاعد البدلاء اليوم ومنح الفرصة للوكاس بيليا للعب، لكن الأرجنتيني تعرض للإصابة خلال الشوط الأول وهنا طلب المدرب من باكايوكو دخول الملعب لكن اللاعب رفض بحجة أنه ليس جاهزًا بعد ويحتاج لإجراء تدريبات الإحماء أولًا.

هنا قرر المدرب إلغاء الفكرة تمامًا ودفع بالإيطالي خوسيه ماوري، لتُظهر الكاميرا اللاعب المعار من تشيلسي يشتم مدربه بعبارة خارجة، وهو ما يُهدد بتطور الخلاف بين الطرفين أو ربما إنهاء مسيرة اللاعب في ميلانو.

يُذكر أن باكايوكو يلعب مع ميلان معارًا من تشيلسي مع حق شرائه نهائيًا مقابل 35 مليون يورو، وقد أبدى النادي الإيطالي رغبته في بقاء اللاعب نهائيًا بعد تقديمه أداءً جيدًا جدًا خلال الموسم.