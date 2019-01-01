بوريني: أنفي ينزف، وهذا بالتحديد ما يحتاجه ميلان

صاحب هدف الفوز يتحدث عقب المباراة أمام بولونيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ظهر فابيو بوريني لاعب ميلان عقب انتصار الفريق على بولونيا بهدفين مقابل هدف واحد وأنفه ينزف الدماء، وقد قال اللاعب لقناة سكاي سبورت أن هذا بالتحديد ما يحتاجه ميلان .. أن ينزف ليحقق الانتصار.

وسجل سوزو هدف ميلان الأول قبل أن يُضيف البديل "بوريني" الهدف الثاني ومن ثم يُقلص ماتيا ديسترو الفارق لبولونيا ويُطرد بعدها لوكاس باكيتا ليعيش الفريق دقائق من التوتر قبل صافرة النهاية التي أحيت آمال الروسونيري في التأهل لدوري أبطال أوروبا القادم.

باكايوكو يشتم جاتوزو ويرفض دخول الملعب بدلًا من بيليا

وتحدث بوريني للقناة الإيطالية قائلًا عقب اللقاء "هذا الفوز يعني الكثير، ونحن دومًا ما أظهرنا شخصيتنا. أنفي ينزف، وهذا ما نحتاجه، أن نُنهي كل مباراة بالنزف. كل شيء ممكن، علينا مواصلة العمل الجاد والبقاء متحدين وأن ندرك أنه لا شيء أمامنا سوى الفوز في المباريات".

ورفض بوريني الحديث عن الحادثة الجدلية التي جمعت المدرب جينارو جاتوزو مع لاعب الفريق تيمو باكايوكو، مؤكدًا أنه شأن داخلي سيُحل في الغرف المغلقة، ومشيدًا بأداء خوسيه ماوري الذي شارك بدلًا من لوكاس بيليا بعد رفض باكايوكو الدخول.