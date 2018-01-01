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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

المصائب تتوالى - رئيس ميلان يتعرض للسرقة

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الأنباء السيئة مستمرة على النادي الإيطالي بعد الخروج من الدوري الأوروبي أمس الخميس من أوليمبياكوس

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

تتواصل الأنباء السيئة على نادي ميلان الإيطالي، بعد تعرض رئيسه باولو سكاروني للسرقة صباح اليوم الجمعة.

ميلان خرج أمس من بطولة الدوري الأوروبي بعد الهزيمة من أوليمبياكوس اليوناني 3/1 بالجولة الأخيرة لدور المجموعات.

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الإتحاد الأوروبي أقر غرامة قيمتها 12 مليون يورو، ستخضم من عوائد ميلان للمشاركة في نسخة الموسم الحالي.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أكدت استمرار الكوارث على الروسونيري، بسرقة بعض الأوراق الهامة من سيارة سكاروني.

وأوضحت أن مرتكب الواقعة قام بسرقة مبلغ 10 آلاف يورو من سيارة سكاروني، بالإضافة لحقيبة بها بعض متعلقاته.

سائق سكاروني حاول إنقاذ الموقف وانتزاع الحقيبة من السارق، لكن سيدة مشاركة في عملية السرقة منعته.

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وأشارت الصحيفة أن الحقيبة تم استرجاعها مرة أخرى وبداخلها الأوراق، حيث اكتفى السارق بالحصول على الأموال فقط.

جدير بالذكر أن اليويفا هدد ميلان بالاستبعاد من المشاركة الأوروبية في 2022 أو 2023 إذا لم ينجح في تحقيق موازنة إيجابية بحلول عام 2021.

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