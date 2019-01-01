هدية أعياد الميلاد - ميلان يقترب من ضم إبراهيموفيتش

قد نرى إبراهيموفيتش أمام سامبدوريا

اتفق نادي ميلان الإيطالي مع زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب لوس أنجلوس جالاكسي السابق، على الانضمام لصفوف الروسونيري عقب انتهاء عطلة أعياد الميلاد.

إبراهميوفيتش أعلن رحيله عن الدوري الأمريكي منذ عدة أشهر دون الكشف عن مستقبله في ظل تقارير تشير إلى رغبته في الاعتزال.

وقالت صحيفة "ريبابليكا" الإيطالية إنّ إبراهيموفيتش قد يكون هدية أعياد الميلاد لجمهور ميلان إذ اتفق النادي الإيطالي مع الهداف التاريخي لمنتخب السويد على عقد يمتد لـ 6 أشهر مع إمكانية التجديد لعام إضافي.

وأوضحت أنّ زلاتان سوف يتدرب مع المجموعة يوم 30 ديسمبر المقبل ليكون جاهزًا لمباراة سامبدوريا يوم 6 يناير وبعد عودة الدوري.

وارتبط صاحب الـ 38 عامًا بالعديد من الفرق وأبرزها إيفرتون الإنجليزي ونابولي الإيطالي إلا أنّ زلاتان يود العود مرة أخرى إلى ميلان.

إبراهيموفيتش لعب لموسمين في ميلان بين 2010 و2012 وحقق لقب الدوري الإيطالي والسوبر في 2011 قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان.