سيري آ

انتصار ميلان يمنح إبراهيموفيتش رقمًا تاريخيًا

التعليقات()
Getty Images
إنجاز يُضاف إلى إبراهيموفيتش

أصبح زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، أسرع لاعب يصل إلى 150 انتصار في الدوري الإيطالي عقب فوز الروسونيري على أودونيزي بنتيجة 3-2.

إبراهيموفيتش عاد إلى الدوري الإيطالي بعد رحيله عن الدوري الأمريكي.

ونجح أنتي ريبيتش وثيو هيرنانديز من تسجيل 3 أهداف ليحقق الفوز على أودونيزي في الدقائق الأخيرة ويهدي الرقم القياسي لزلاتان.

اختيارات المحررين

ولعب إبراهيموفيتش 222 مباراة فقط في الدوري الإيطالي بقمصان يوفنتوس وإنتر وميلان حقق فيهم 150 انتصارًا ليتفوق على إستيبان كامبياسو الذي وصل لهذا الرقم بعد 230 لقاء.

ومن بين اللاعبين الحالين، فإن لورينزو إنسيني، لاعب نابولي، وصل إلى 150 انتصارًا بعد 232 مباراة فقط.

وبدأ صاحب الـ 38 عامًا مسيرته في الدوري الإيطالي من بوابة يوفنتوس في 2004 ليحقق اللقب مرتين قبل هبوط البيانكونيري للدرجة الثانية بسبب فضيحة التلاعب بالنتائج.

ورحل بعدها إلى إنتر قبل الانتقال إلى برشلونة في 2009 ليقضي موسمًا واحدًا ويعود إلى إيطاليا من بوابة ميلان ويحقق اللقب.

جدير بالذكر أنّ زلاتان سجل هدفًا في أول مشاركة له بالدوري الإيطالي أمام كالياري.

إغلاق