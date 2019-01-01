ميلان يضع أنشيلوتي على قمة أولوياته

أنشيلوتي لا يمر بأفضل فتراته في نابولي

أوضحت تقارير إعلامية في إيطاليا أن ميلان يخطط لإعادة مدربه القديم والمدير الفني لنابولي الحالي كارلو أنشيلوتي في الصيف المقبل.

ميلان حالياً يمر بفوضى تدريبية عارمة بعد إقالته لماركو جيامباولو وتعيين ستيفانو بيولي، وإن كانت نتائج الفريق لاتزال في تراجع.

وذكرت "توتوسبورت" أن المدير التقني للروسونيري باولو مالديني طرح فكرة عودة أنشيلوتي لقيادة الفريق بداية من الموسم القادم.

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وتوترت علاقة أنشيلوتي مع نابولي في الأسابيع الأخيرة في ظل تراجع المستوى الفني والنتائج، بالإضافة لأزمة عصيان اللاعبين للإدارة.

وأفاد تقرير الصحيفة أن مالديني يريد استغلال تلك الأزمة وما ستعنيه من إمكانية عدم استمرار "كارليتو" مع فريق الجنوب، وإعادته لميلانيلو من جديد.

وعاش ميلان أفضل فتراته تحت قيادة أنشيلوتي بعدما تُوج معه مرتين بدوري الأبطال، كما حقق السكوديتو في مناسبة وحيدة معه.

ويحتل ميلان حالياً الترتيب الرابع عشر في الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة.