موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب الإياب في دوري أبطال إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وما هي القنوات الناقلة؟

رحلة طويلة يسافر فيها الأهلي إلى الكونغو ليحل ضيفًا ثقيلًا على فيتا كلوب، في مباراة هامة للغاية تجمع بينهما لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الذهاب بين الفريقين أتت مخيبة للآمال للغاية بالنسبة للمارد الأحمر في القاهرة، بعد إضاعة العديد والعديد من الفرص لتكون النهاية بتعادل أدخل كتيبة موسيماني في حسابات كثيرة.

يحتل الأهلي حاليًا المركز الثاني مناصفةً مع فيتا كلوب بـ4 نقاط لكليهما، فيما يعتلي سيمبا التنزاني الصدارة برصيد 7 نقاط، لذلك فأي هزيمة لبطل النسخة الماضية في الكونغو من شأنها أن تبعده عن الوصول لربع النهائي.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض معًا موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب؟

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب هو الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021، على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مصر، الرابعة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق إذاعة دوري أبطال إفريقيا بدايةً من دور المجموعات، وستذاع المباراة على القناة الرابعة.

أما إذا لم تكن مشترك في الباقة الرياضية للشبكة القطرية، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الأهلي وفيتا كلوب كتابيًا عن طريق موقع جول.