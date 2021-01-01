موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020-21، القنوات الناقلة وتصنيف الفرق

تعرف على موعد قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، القنوات الناقلة، وما هي الفرق المتأهلة وتصنيفاتها؟ ومتى يبدأ وينتهي دور المجموعات؟

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2020-2021، حتى قبل انتهاء مباريات دور 32 من البطولة.

سيكون موعد القرعة هذا العام متأخر عن الموعد المعتاد، وذلك نتيجة لتأجيلات الموسم الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، وهو ما تسبب في لعب مباريات الموسم الجديد في فترة متزامنة مع النهائي الذي جمع بين الأهلي والزمالك العام الماضي.

انتهت المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا 2019-2020 لصالح النادي الأهلي 2-1، وهذا الموسم نجح في التأهل لدور المجموعات مع نادي الزمالك، وصعدت معهم مجموعة من الفرق القوية في القارة الإفريقية.

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جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2020-21 والقنوات الناقلة

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ما هو موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا 2021؟

موعد قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2020-2021 هو يوم الجمعة 8 يناير 2021، وستقام في أحد الفنادق في القاهرة.

ستبدأ إجراءات سحب القرعة في الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت مصر، الواحدة بتوقيت المغرب.

بالإضافة إلى قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا ، ستقام قرعة الملحق المؤهل لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ما هي الفرق المتأهلة لدوري أبطال إفريقيا 2021؟

يتواجد في المستوى الأول أندية الأهلي والوداد والترجي ومازيمبي، وتم تصنيف الأندية حسب نتائجهم في البطولات الإفريقية في السنوات الأخيرة.

فرق المستوى الثاني هي الزمالك وصنداونز وحوريا وفيتا كلوب، ويتواجد في المستوى الثالث الهلال السوداني وبيترو أتلتيكو وسيمبا ومولودية الجزائر، أما فرق المستوى الرابع هي االمريخ وشباب بلوزداد وتينجيت وكايزر تشيفز.

ما هي القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال إفريقيا 2021؟

سيبث الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على يوتيوب قرعة دوري أبطال إفريقيا 2021 على الهواء مباشرة.

يمكنك أيضًا مشاهدة القرعة على مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال إفريقيا ، وستخصص كالعادة القناة الإخبارية beIN SPORTS NEWS HD.

إذا لم تتمكن من مشاهدة القرعة ، فسيقوم موقع جول بعمل بث مباشر لقرعة دوري أبطال إفريقيا 2021 ، توضح بالتفصيل جميع الأخبار من القرعة فور حدوثها، مما يعني أنه لن يكون عليك تفويت أي شيء.

متى يبدأ دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021؟

ستبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021 في 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في 10 أبريل 2021.

مواعيد دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021