ميشايل لم يكن الأفضل .. ارفعوا أيديكم عن سالم الدوسري!

الهلال عاد للانتصارات الليلة بالفوز أمام العدالة بعد التعادل أمام الرائد في الجولة الماضية

Shahid

"مجاملات رامون دياز" هذا بالمختصر هو العنوان الذي يخرج عقب كل مباراة يخوضها الهلال في الفترة الأخيرة من قبل جمهور الزعيم، إذ أن إقالة المدرب الأرجنتيني هي الشغل الشاغل للجمهور خلال الفترة الأخيرة.

الزعيم حصد ثلاث نقاط الليلة أمام العدالة بعد الفوز بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ13، ليرفع رصيده للنقطة الـ29 ويرتقي للوصافة مؤقتًا، لكن الجماهير غاضبة.

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الغضب الجماهير نابع من استبدال دياز للبرازيلي ميشايل ديلجادو؛ جناح الفريق، في الدقيقة 71 من عمر المباراة، والإبقاء على سالم الدوسري والأرجنتيني لوسيانو فييتو في الملعب.

المجاملة في الأساس اتهام يلاحق الدوسري تحديدًا منذ عودته من كأس العالم قطر 2022 في ظل تراجع مستواه، لكن لم يكن جمهور الزعيم موفقًا في اتهامه الليلة.

في المقابل، يدافع الجمهور باستماتة عن ميشايل، الذي خرج غاضبًا من استبداله، واتجه على الفور لغرف خلع الملابس، ليزيد من غضب الجمهور تجاه دياز.

لكن إن كان الجمهور محقًا في تعاطفه مع ميشايل، فهو ليس محقًا في هجومه على التورنيدو الليلة..

الدوسري سجل هدف المباراة الأول، وصنع الهدف الثاني، بالإضافة إلى خلقه أربع فرص أخرى.

وسدد سالم ست تسديدات، منها ثلاث على المرمى، وتفوق في خمس التحامات ثنائية من أصل 11، بينما نجح بنسبة 50% في المراوغات.

في المقابل، سدد ميشايل تسديدة واحدة، كانت بين القوائم الثلاث، وخلق فرصتين، وتفوق في خمسة التحامات الثنائية من أصل 12، بينما كانت 40% هي نسبة نجاحه في المراوغات.

الإحصائية السابقة تظهر فعالية الدوسري في مباراة الليلة، وتحسن مستواه عما كان عليه في المباريات السابقة، وهو ما تكلل بحصده جائزة أفضل لاعب في المباراة، لكن كذلك وإن كانت أرقام ميشايل ليست بالجيدة الليلة إلا أن أكثر ما يميزه هو إزعاجه للخصوم بتحركاته، وهو ما يحدث صدًا واسع وإن لم يكن في مستواه المعهود.

Shahid