"لن ينتظر عودة نيمار" .. ميشايل يقبل بشرط الهلال ويقترب من اللعب مع صديقه القديم!

قد لا يجتمع نيمار وميشايل داخل الملعب..

مع ارتباط مصيره مع الهلال، بعودة نيمار جونيور من الإصابة، أصبح البرازيلي ميشايل ديلجادو، أحد المرشحين بقوة لمغادرة النادي العاصمي، خلال موسم الميركاتو الصيفي.

ويتجه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، نحو عدم حسم مصير أي لاعب أجنبي في صفوف الفريق، قبل مواجهة الأهلي في 13 أغسطس المُقبل، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر السعودي، وهي المباراة التي ستشهد غياب الثنائي علي البليهي وخاليدو كوليبالي، للإيقاف، بعد طرد اللاعبين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وذكر الإعلامي الرياضي برونو أندرادي، أن ميشايل وافق على شرط الهلال، وبات مستعدًا للتفاوض مع الإدارة على مسألة الرحيل خلال شهر أغسطس المُقبل، بعد مباراة الأهلي، حيث تطمح الإدارة لتسجيل نيمار في قائمة أجانب الأزرق في المسابقات المحلية مع انطلاق الموسم الجديد (2024-2025)، بعد استبعاد نجم برشلونة الأسبق بسبب إصابته في الرباط الصليبي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومع اقتراب عودة نيمار خلال شهر سبتمبر، بدا ميشايل على أعتاب الرحيل عن الهلال، خاصة بعد توصله لاتفاق شفهي مع نادي كروزيرو البرازيلي، الذي يضم زميله السابق في الهلال، ماتيوس بيريرا، من أجل التعاقد معه قبل يوم 2 سبتمبر، والذي يتزامن مع غلق باب الانتقالات لأندية دوري روشن.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن عن السماح لكل نادٍ بتسجيل 10 محترفين أجانب، بدءًا من الموسم الرياضي الجديد، مع شرط قيد لاعبَين اثنين من مواليد 2003 فما بعد، فيما يمتلك الهلال 9 لاعبين أجانب فوق السن، وهم (المغربي ياسين بونو، السنغالي خاليدو كوليبالي، البرتغالي روبن نيفيش، الثنائي الصربي سيرجي سافيتش وألكساندر ميتروفيتش، الرباعي نيمار جونيور وميشايل ومالكوم أوليفيرا ورينان لودي)، ما يعني ضرورة الاستغناء عن أحد هؤلاء الأجانب مع ضم اثنين من لاعبين أقل من 21 عامًا.