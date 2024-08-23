"أنهى اللعبة بفوزه على ميسي ورونالدو وحقيقة رحيل نيمار عن الهلال" .. ميشايل يقلد جيسوس في مؤتمر فلامنجو!

ماذا قال ميشايل في مؤتمر فلامنجو؟

أثار ميشايل أوليفيرا، جناح الهلال السابق، لقطة طريفة خلال المؤتمر الصحفي التقديمي له بعد العودة رسميًا إلى صفوف فلامنجو البرازيلي، بالحديث عن المدرب البرتغالي جورج جيسوس، كما تباهى بالفوز الذي حققه على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي بقميص الهلال.

وأعلن نادي الهلال عن رحيل ميشايل، بعد موسمين و7 شهور قضاها داخل أرجاء الزعيم، توج خلالها بـ6 ألقاب، بين دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس الدرعية للسوبر السعودي، كما وصل إلى نهائي كأس العالم للأندية، ودوري أبطال آسيا، وكأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقال ميشايل، إنه كان ينوي مغادرة الهلال، قبل عام، ولكن الإدارة أبلغته بأن جورج جيسوس قادم، وأنه يعتمد عليه كثيرًا ولن يسمح له بالرحيل، ليقرر البقاء لعام آخر، ثم جدد ميشايل طلبه بالمغادرة في يناير الماضي، للتواجد بقرب عائلته، ولكن الهلاليين وعدوه بالعودة بعد نهاية الموسم.

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وبطريقة كاريزمية، رفض ميشايل التعليق على سؤال حول مدى إمكانية انتقال نيمار جونيور وجورج جيسوس إلى فلامنجو، فيما تحدث عن مدرب الهلال قائلًا "عندما وصلت، كان جيسوس هو المدرب ولم أكن جاهزًا تمامًا، لقد كنت صغيرًا جدًا، لست ميشايل الذي أنا عليه اليوم، بدنيًا وذهنيًا"، فيما قلد ميشايل، المدرب جيسوس في رسائله السابقة إليه "بدون الكرة أنت غبي، لكن مع الكرة أنت لاعب لعين"، "اللعنة أنت لا تعرف ماذا تفعل"، باسلوب أثار ضحك الحضور.

وخلال تجربته مع الهلال، قال ميشايل "أمزح مع أصدقائي بأني فزت باللعبة، أردت مقابلة نيمار، وأتيحت لي الفرصة للاستمتاع باللعب معه، ثم أتيحت لي الفرصة لمواجهة ميسي وكريستيانو، والحمد لله فزت، لقد سجلت أهدافًا في المواجهتين وكنت سعيدًا جدًا بذلك. أما نيمار، فهو رجل لا يُصدق، بالإضافة إلى كونه مرحًا، فالحديث معه رائع، لقد تأثرت به، وأعطاني الكثير من النصائح، حتى عندما نغادر، نمزح ونتحدث، بالنسبة لي هو الأفضل، وأتمنى الالتقاء به مرة أخرى".