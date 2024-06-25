هل يفعلها ميسي؟ "ذهب الأرجنتين" يزلزل العرش التاريخي لمنتخب إسبانيا بعد 12 عامًا

منتخب راقصي التانجو قدم نفسه كمرشح قوي للبطولة

بعد انتهاء الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا، منح منتخب الأرجنتين بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، مؤشرًا قويًا على أن حامل اللقب، لن يسمح لأحد بالاقتراب من منصة التتويج وسيكون المنافس الأشرس على الكأس.

واستهل منتخب الأرجنتين البطولة بفوز سهل على كندا، بثنائية نظيفة سجلها جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز، بينما اكتفى ليونيل ميسي بصناعة الهدف الثاني لمهاجم إنتر.

وكشفت شبكة "Sport45" أن فوز منتخب الأرجنتين بقيادة ميسي بلقب كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي، يشكل تهديدًا قويًا على رقم قياسي مسجل باسم منتخب إسبانيا وظل خالدًا منذ 12 عامًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أنه إذا احتفظ راقصي التانجو بلقب كوبا أمريكا، فسيعادل فريق ليو ميسي رقمًا قياسيًا تاريخيًا، ينفرد به المنتخب الإسباني منذ 12 عامًا، عندما أصبح الفريق الأول والوحيد الذي فاز ب3 ألقاب دولية كبرى متتالية.

وخلال الفترة من (2008-2012)، أصبح المنتخب الملقب بلاروخا بطلاً لأوروبا في بطولة أمم أوروبا 2008 مع لويس أراجونيس، ثم واصل مسيرته الذهبية وتوج بكأس العالم 2010 ويورو 2012، تحت قيادة فيسنتي ديل بوسكي.

وحال تمكن المنتخب الأرجنتيني من أن يصبح بطل أمريكا في الولايات المتحدة 2024، سيشارك "الإسبان" هذا الإنجاز التاريخي، بفضل فوزه بلقب كوبا أمريكا 2021 على حساب البرازيل في عقر دارها وكأس العالم 2022 في قطر على حساب الديوك الفرنسية.

