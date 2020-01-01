ميسي يودع فيدال برسالة مؤثرة قبل انتقاله للإنتر

ميسي أول المودعين لأرتورو فيدال آخر الراحلين عن برشلونة حتى الآن

ودع ليونيل ميسي صديقه وزميله في برشلونة أرتورو فيدال قبل ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن انتقال النجم التشيلي إلى صفوف إنتر الإيطالي.

وكان فيدال قد وصل إلى ميلانو الليلة تمهيدًا للخضوع للفحوصات الطبية من أجل انضمامه إلى صفوف إنتر ، على أن يكون الإعلان الرسمي غدًا الإثنين.

ومع وصوله إلى ميلانو وتسجيل مقطع فيديو قصير يرحب فيه بالجماهير، كان ليونيل ميسي هو أول من بادر بتوديع فيدال بين لاعبي برشلونة.

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وكتب ميسي رسالة مؤثرة عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة تجمعه بفيدال يتمنى له فيها مستقبلًا أفضل ونجاح في خطوته الجديدة.

وجاء نص رسالة ميسي كالتالي: "في البداية كنت أعرفك فقط من خلال مواجهات جمعتنا، وكنت دائمًا تبدو لي كظاهرة، لكن لاحقًا كنت محظوظًا بما يكفي لمقابلتك شخصيًا وقد فاجأتني أكثر"

وأضاف: "لقد لعبنا سويًا لمدة عامين، خلال هذه الفترة تشاركنا أشياء كثيرة، ستفتقدك غرفة الملابس، أتمنى لك كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة في ناديك الجديد، وبالطبع سنلتقي مرة أخرى"

وسريعًا، رد فيدال على ميسي عبر إنستجرام، حيث قال له: "شكرًا ميسي، أيها الفضائي، فخور أنني لعبت بجوار أعظم لاعب في التاريخ وأشكرك على صداقتك، سوف أفتقدك وآراك قريبًا"

ومن المعروف أن ميسي كان أقرب أصدقاء فيدال في برشلونة ، كما هو الحال مع لويس سواريز والذي بات قريبًا هو الآخر من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني هذا الصيف.

يذكر أن أرتورو فيدال سيعود إلى الدوري الإيطالي من بوابة إنتر ، بعد 5 سنوات من رحيله عن السيري آ من بوابة يوفنتوس الذي عاش معه أجمل أيام مسيرته.