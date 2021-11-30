ميسي يوجه رسالة خاصة لصلاح بعد الفوز بالكرة الذهبية

قام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتوجيه رسالة إلى المصري محمد صلاح، عقب فوز مهاجم باريس سان جيرمان بالكرة الذهبية.

ميسي نجح في تحقيق الجائزة للمرة السابعة طوال مسيرته، بينما جاء صلاح في المركز السادس بعد جمعه 492 نقطة.

صاحب الـ29 سنة سجل 31 هدفًا بكل البطولات مع ليفربول الموسم الماضي، وسجل 17 هدفًا في 18 مباراة هذا الموسم.

ومن جانبه قال ميسي عقب الفوز بالجائزة:"لا أعرف إذا كان من الممكن كسر رقمي القياسي، يجب علي قبول ذلك لكني لست متأكدًا من حدوث هذا الأمر".

وقام بتوجيه حديثه لصلاح قائلًا:"صلاح لديه الفرصة للفوز بالجائزة في السنوات القادمة بكل تأكيد".

وأضاف:"كلا اللاعبين سواء صلاح أو ليفاندوفسكي في أفضل حالاتهما في الوقت الحالي، وفرصهما أكبر للفوز بها".

يذكر أن ميسي نجح في تسجيل 4 أهداف وصنع 3 في 11 مباراة لعبها منذ انتقاله إلى باريس سان جيرمان بعد رحيله عن برشلونة.

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