ميسي يواصل الغياب وإنتر ميامي يتعثر مجددًا

إنتر ميامي يحتاج للفوز في باقي مبارياته للتأهل إلى المرحلة المقبلة!

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غيابه عن المشاركة رفقة فريقه إنتر ميامي الأمريكي في المباريات الرسمية، ليتعثر مجددًا في بطولة الدوري الأمريكي.

ميسي غاب للمباراة الخامسة على التوالي خلال شهر سبتمبر الجاري، بينها مباراة واحدة مع المنتخب الأرجنتيني، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وتعثر ميسي في مباراته أمام فريق نيويورك سيتي، حيث سجل النجم سانتي رودريجيز هدفًا بالدقيقة 79، قبل أن يُنقذ توماس أفيليس الأوضاع بهدف في الوقت القاتل ليمنح فريقه إنتر ميامي التعادل 1-1.

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التعادل جعل إنتر ميامي على بُعد 4 نقاط من تصفيات مجموعة المباريات النهائية بالدوري الأمريكي، قبل 4 مباريات فقط، حيث يحتاج الفريق للفوز في المباريات المتبقية للتأهل إلى تلك المرحلة، لاحتلاله المركز الـ14 برصيد 33 نقطة.

وقد يلعب إنتر ميامي مبارياته القادمة بدون ميسي الذي لم يتم تحديد موقفه حتى الآن من المشاركة بسبب الإصابة التي يعاني منها.