أغلى من قيمة سيارة.. ليونيل ميسي يبدأ خط انتاج الدراجات الخاص به!

ميسي يتجه لصناعة الدراجات...

لا شك أن ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، والمنتخب الأرجنتيني، واحد من أفضل اللاعبين على مدار التاريخ، ويسعى إلى مواصلة نجاحاته ولكن هذه المرة خارج المستطيل الأخضر حيث اتجه إلى الاستثمار.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن البرغوث الأرجنتيني، يستعد لطرح دراجات جديدة في الأسواق، من خط انتاج خاص به بحلول عام 2025.

وأشار التقرير إلى أن ميسي صاحب الـ 37 عامًا، سيتعاون مع راكب دراجات من الطراز العالمي، لإطلاق دراجاته الخاصة والتي من المتوقع أن يتراوح سعرها 10000 وحتى 15000 يورو.

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واشتهر ميسي، بحبه لرياضة ركوب الدراجات وفي عام 2015 حصل على دراجة من نوع Pinarello Dogma F8 ، من المدير الحالي لشركة " INEOS" السير ديف برايلسفورد.

جدير بالذكر أن ميسي، ليس الشخصية الوحيدة في عالم كرة القدم المهتم بالدراجات، خاصة أن مدربه في منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، قد أبدى في وقت سابق حبه لتلك الرياضة، ومن قبله ديفيد سيلفا، وفابيو كانافارو اشتهروا بحبهم لها أيضًا.