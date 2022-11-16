ميسي يكشف عن ملامح خطته لاعتزال كرة القدم!

هل اقترب غروب شمس ميسي؟

يرى نجم باريس سان جيرمان والأرجنتين ليونيل ميسي أن أيامه في ممارسة كرة القدم أصبحت معدودة، وأنه من الممكن أن يكون قرار الاعتزال بسبب مسئوليات تجاه العائلة.

ففي تصريحات ميسي عبر برنامج "عالم فالدانو" عندما سُئل عن موعد إنهاء مسيرته الكروية، أكد أن حياته اختلفت تمامًا عما كانت عليه في الماضي عندما بدأ لعب كرة القدم، حيث قال:" في البداية أردت فقط أن أذهب إلى الملعب وأتواجد هناك وبالفعل فعلت ذلك، أما الآن الأمر أصبح يعتمد على أشياء كثيرة، لديّ عائلتي، لقد حدث تغيير كبيرًا جدًا في حياتي، فقرار الاعتزال سيتوقف على الكثير".

واستكمل حديثه قائلًا:" أحب كرة القدم، الشيء الوحيد الذي فعلته طوال حياتي وأعتقد أن ما سأفعله في المستقبل سيكون مرتبطًا بها لا أعلم ما هو لكني متأكد من ذلك، وأظن أنني لن ألعب أكثر من ذلك بكثير".

يستمتع ميسي العام الحالي أكثر مما كان عليه في العام الماضي مع النادي الفرنسي باريس سان جيرمان، حيث ساهم بسبعة أهداف و10 تمريرات حاسمة في 13 مباراة فقط في الدوري الفرنسي.

يرى ميسي جميع نجوم الكرة الأرجنتينية يضعون أحذيتهم جانبًا واحداً تلو الآخر، أخرهم رفيقه أنخيل دي ماريا الذي أعلن التقاعد دوليًا بعد كأس العالم، ويظن ميسي أنه القادم.