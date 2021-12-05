ميسي يكشف سبب رفض عرض نيمار المغري!

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برشلونة السابق ونجم باريس سان جيرمان عن سبب رفضه لعرض البرازيلي نيمار دا سيلفا بمنحه قميصه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ليونيل لصالح "فرانس فوتبول"، وأكد خلالها أن القميص رقم 10 يخص نيمار، حتى وإن كان قد عرض عليه أن يمنحه اياه.

وقال ميسي: "القميص رقم عشرة يعود له، وأنا جئت إلى باريس سان جيرمان من أجل مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه".

وأضاف: "ما قام به نيمار تجاهي هي بادرة رائعة للغاية من جانبه، وكنت قد توقعتها بالفعل منه قبل أن يقوم بها.

وأردف: "لقد أمضينا الكثير من الأوقات سويًا في برشلونة، ونحن أصدقاء، وكان الأمر يبدو عادلًا أن يحتفظ بقميصه، وأنا أيضًا حصلت على قميص آخر أحبه كثيرًا".

وكان ميسي قد انضم لباريس سان جيرمان بشكل مجاني في نهاية سوق الانتقالات الصيفية عقب فشل برشلونة في تسجيل عقده الجديد.

جدير بالذكر أن ليونيل كان قد ارتدى القميص رقم 30 في بدايته مع برشلونة قبل أن يرتدي القميص رقم 19 ومن بعده الرقم 10.