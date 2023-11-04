ميسي يكشف حقيقة عرض الهلال ويحسم موقفه النهائي من العودة لبرشلونة!

هل يعود النجم الأرجنتيني لبيته القديم على سبيل الإعارة

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حسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الجدل تمامًا حول إمكانية عودته إلى أوروبا مرة أخرى بعد انتقاله إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي.

ميسي رحل عن باريس سان جيرمان بالميركاتو الصيفي الماضي وانضم للفريق الأمريكي، بعد فترة من ارتباطه بالعودة إلى برشلونة أو خوض تجربة مختلفة في الدوري السعودي من بوابة الهلال.

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ومع خروج إنتر ميامي من التصفيات النهائيات للدوري الأمريكي، ظهرت التكهنات لتعود من جديد حول عودة ميسي لبرشلونة، ولكن الأرجنتيني نفى الأمر تمامًا في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وقال ميسي:"هل أغلقت أبواب أوروبا تمامًا؟ نعم، بفضل الله حظيت بمسيرة استثنائية في أوروبا وفزت بكل الأشياء التي حلمت بها، الآن وبعد انتقالي إلى الولايات المتحدة لا أعتقد أنني سأعود إلى هناك مرة أخرى".

وأضاف:"تلقيت العديد من العروض الأوروبية وكذلك عرض آخر من السعودية خلال هذا العام، ولكنني قررت القدوم إلى ميامي وهو القرار الذي أشعر بسعادة شديدة تجاهه".

وعندما سُئل عن إمكانية انتقاله على سبيل الإعارة لصفوف برشلونة:"لا، لا توجد أي فرصة لحدوث ذلك".

وواصل حديثه:"كان يمكنني العودة إلى برشلونة ولكن الأمر لم يحدث، القصة كانت مشابهة لما حدث خلال رحيلي في 2021، أردت العودة والاعتزال هناك ولكن الصفقة لم تكن ممكنة".

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وتابع:"في الوقت الحالي أنا أتابع الفريق مثلما فعلت خلال تواجدي في باريس، يبدو لي أن الفريق تطور بشكل جيد بعد وصول تشافي، مع مزيج رائع من اللاعبين الشباب والخبرة كذلك مثل روبرت ليفاندوفسكي وجول كوندي".

وعن التواجد في كأس العالم 2026:"بالنظر إلى عمري وقتها سيكون الأمر صعبًا ولكن دعونا نرى ما سيحدث".

يذكر ان ميسي حقق انطلاقة جيدة مع إنتر ميامي رغم انتهاء رحلته مبكرًا بالدوري الأمريكي، بتسجيل 11 هدفًا وصناعة 5 في 14 مباراة.

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