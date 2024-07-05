"لم تكن فكرتي وحدي" .. ميسي يكشف السر وراء ركلة بانينكا ونبوءة إيميليانو مارتينيز!

ليونيل يتحدث بعد العبور إلى المربع الذهبي لكوبا أمريكا...

كشف ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، عن السبب وراء تنفيذه ركلة الترجيح أمام الإكوادور بطريقة "بانينكا"، على غير عادته.

وفشل ميسي في تسجيل ركلة ترجيح الأرجنتين الأولى أمام الإكوادور، حيث ارتطمت بالعارضة الأفقية، إلا أن زميله إيميليانو مارتينيز، تصدى لركلتين من المنافس ليقود راقصي التانجو إلى الفوز (4-2) والتأهل إلى نصف نهائي "كوبا أمريكا 2024".

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "أنا غاضب لأنني لم أسجلها بهذه الطريقة، كنت صاحب فكرة التسديد على طريقة (بانينكا)، لكني استشرت الحارسين إيميليانو مارتينيز وجيرونيمو رولي".

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وأشار ليونيل، إلى أن تألق الحارس إيميليانو مارتينيز أعطى الفريق أملًا في الفوز خلال ركلات الترجيح، مضيفًا: "مارتينيز دائمًا ما يكون في الموعد عندما نحتاجه، حيث يكون عظيمًا في مثل هذه اللحظات".

وأوضح: "قبل المباراة كان يشعر بالقلق من أن نكون هادئين إذا وصلت المباراة إلى ركلات الترجيح، هو دائمًا يضع هذا السيناريو في اعتباره".

ونفى ميسي خوضه مباراة الإكوادور وهو مصاب، حيث قال: "لم أشعر بأي ألم قبل أو خلال اللقاء من الإصابة، لكني كنت أعاني نفسيًا. كنت أحاول التخلص من الألم والانزعاج، والانخراط في المران تدريجيًا. لكن في نهاية المطاف شعرت بالتحسن وبأنني أستطيع المشاركة".