ميسي يقود حملة الفيفا ومنظمة الصحة العالمية للقضاء على فيروس كورونا

كوكب الأرض يتكاتف من أجل القضاء على فيروس كورونا من خلال حملة مشتركة للفيفا ومنظمة الصحة العالمية يظهر فيها أسطورة برشلونة ليونيل ميسي

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم بحملة مشتركة مع منظمة الصحة العالمية من أجل توعية الجماهير بخطورة فيروس كورونا وضرورة التكاتف من أجل القضاء عليه.

وجاء ذلك بعد أيام من اجتماع بين ممثلي الفيفا برئاسة جياني إنفانتينو ورئيس منظمة الصحة العالمية وأعضائها من أجل الاتفاق على خارطة كرة القدم في الفترة المقبلة بما لا يحدث ضررًا لصحة البشر.

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وحول ذلك، ظهر ليونيل ميسي أسطورة نادي برشلونة وكرة القدم في الفيديو الأول للحملة، يتحدث فيه عن بعض النصائح التي يجب الالتزام بها.

ومن هذه النصائح البقاء في المنزل قدر الإمكان والحفاظ على النظافة الشخصية وعدم لمس الوجه باليدين، والعديد من الأشياء الأخرى التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

ولم يكن ليونيل ميسي فقط هو المشارك في هذه الحملة، حيث ظهرت العديد من الوجوه المألوفة والأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم من أجل القيام بالدور التوعوي لهم.

ومن هذه الأسماء كان إيكر كاسياس وتشافي هيرنانديز وكارليس بويول وأليسون بيكر ويايا توريه ومايكل أوين وجيانلويجي بوفون والعديد من النجوم الآخرين.

وتروج الحملة إلى 5 إجراءات أساسية للحماية من فيروس كورونا وهي غسل اليدين، والطريقة المناسبة للعطس دون نقل للعدوى، وأهمية عدم لمس الوجه، والحفاظ على مسافة كافية بينك وبين الآخرين، والبقاء في المنزل والعزل في حالة الشعور ببعض الأعراض.

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ومن المفترض أن تقدم الحملة التي أعلن عنها اليوم جياني إنفانتينو بثلاث عشرة لغة وبمشاركة 28 لاعب كرة قدم حالي أو معتزل.