ميسي يقطع أجازته ويجتمع مع كومان لحسم مصيره

كومان يقترب من حسم مصير قادة برشلونة وعلى رأسهم ميسي

قطع قائد نادي برشلونة ليونيل ميسي أجازته من أجل إجراء اجتماع للتحدث وجهًا لوجه مع المدرب الجديد للفريق الكتالوني رونالد كومان.

وكان كومان قد أراد الاجتماع إلكترونيًا مع قادة برشلونة مساء أمس بعد ساعات قليلة من تعيينه في منصبه الجديد لحسم مصيرهم وتحديد ملامح المستقبل.

وبخصوص ميسي، فإن النجم الأرجنتيني سيجتمع هذا الخميس مع رونالد كومان من أجل مناقشة النقاط الأساسية حول مستقبله مع الفريق.

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وجاء ذلك بناء على طلب شخصي من الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو الذي يريد حسم مصير ميسي ومعرفة ما يريده بخصوص مستقبله مع الفريق.

كانت المباراة المخزية التي تعرض لها برشلونة أمام بايرن ميونخ بنتيجة والخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين هي القشة الأخيرة التي تسببت في تغيير كيان النادي وسط حملة إقالات وتغيير هيكلة متوقع.

وبخصوص ميسي تحدث كومان في المؤتمر الصحفي الأول له وقال إنه يود الاعتماد على النجم الأرجنتيني في الفترة المقبلة كونه اللاعب الأفضل.

أما بارتوميو فقد قال: "لقد تحدثت مع خورخي ميسي وأخبرني ما نعرفه جميعًا، نعرف أن هناك خيبة أمل قوية، فترة الأجازة يجب أن تعيد الصفاء الذهني لبدء الموسم بكامل قوته"

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يذكر أن برشلونة قد أعلن رسميًا مساء أمس عن تعيين رونالد كومان مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للمقال كيكي سيتيين، بعقد لمدة موسمين سينتهي صيف العام 2022.